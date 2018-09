Doden Sint Joseph door broeder

Dat blijkt uit onderzoek van De Limburger naar een van de grootste misstanden ooit binnen katholieke jeugdinstellingen. Het is niet duidelijk of de ‘broeder des doods’ de zeer ernstig gehandicapte jongens actief om het leven bracht of dat hij ze aan hun lot overliet. Ook is niet bekend of hij dat al dan niet deed om hen verder lijden te besparen.

Het Openbaar Ministerie (OM) presenteert op korte termijn het resultaat van een eigen studie naar het extreme sterftecijfer en de rol van broeder Andreas.