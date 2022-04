Zorgen over nieuwe aanval milieuactivist Johan Vollenbroek, kabinet vreest bouwstop

Premium Binnenland

Besluit minister De Jonge over ’giga-datadozen’ zet kwaad bloed: ’Dit is een gedoogknop’

Het besluit van minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) om een ’pauzeknop’ in te drukken voor megadatacenters – behalve op de plekken waar deze jaren geleden al gepland zijn – zet kwaad bloed. „Dit is geen pauzeknop, maar een gedoogknop”, klinkt het in de Tweede Kamer.