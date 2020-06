Tories morren over Johnson

Premier Johnson wast zijn handen bij een bezoek aan een winkelcentrum. Ⓒ FOTO REUTERS

LONDEN - De coronacrisis heeft Boris Johnson geen goed gedaan. Niet alleen werd hij zelf natuurlijk ziek, iets waar hij mogelijk nog altijd niet geheel van hersteld is, maar de pandemie heeft ook de twijfelaar in hem naar boven gehaald. Dat is politiek funest.