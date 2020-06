Duitse corona-app is online

Terwijl andere landen zoals China en Israël gebruik maken van ’tracing-apps’ die de precieze locatie van betrokkenen opslaat, zet Duitsland in op een ’tracking-app’, waarbij de overheid en bedrijven niet zien wie waar met wie in contact is geweest. Tenminste, dat heeft de regering in Berlijn beloofd, al hebben onafhankelijke experts van de Chaos Computer Club wel hun fiat gegeven.

De corona-app is ontwikkeld door telecombedrijf Deutsche Telekom en softwarereus SAP. Ook drie wetenschappelijke instituten zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de app, die rond de 20 miljoen euro kostte, exclusief de kosten voor telefonische hotlines.

Privacy was enorm belangrijk. Daarom sturen testlaboratoria een QR-code naar personen die besmet zijn en pas wanneer die code is gescand, gaat de telefoon - anoniem - gegevens terugsturen. Besmette personen krijgen bovendien advies hoe verder te handelen, bijvoorbeeld door een dokter te bezoeken.

De app functioneert overigens alleen op telefoons die moderner zijn dan een iPhone 6s, of die Android 6 of hoger draaien.