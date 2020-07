België legt vrijheid opnieuw aan banden

„De Belgische situatie is niet uniek voor Europa”, waarschuwde Wilmès maandagmiddag in een persconferentie. Haar Veiligheidsraad, die het coronabeleid coördineert, was vanwege de dringende noodzaak eerder dan gepland bijeengeroepen en vergaderde uren over de vraag wat er nodig was. Sociale contacten worden weer ingeperkt. Wel blijft de horeca open, daar mag je met maximaal tien mensen van buiten je bubbel aan een tafel zitten, mits op voldoende afstand van elkaar.

Ook winkelen wordt weer aan banden gelegd, terwijl de regels daarvoor net een paar weken versoepeld waren. Dat dient alleen te gebeuren of met kinderen, partners mogen niet samen binnen. Ook wordt de maximumduur van een halfuur opnieuw ingevoerd.

Voor grote evenementen binnen worden tot 100 mensen toegelaten, buiten mag het tot 200 mensen. Er moet verplicht een mondkapje worden gedragen.

Wilmès deed een oproep om meer thuis te werken. Dat is nog steeds de standaard maar veel mensen zijn de afgelopen tijd toch weer vaker op kantoor verschenen.

Volgens minister Maggie De Block (Volksgezondheid) is de reden simpel dat er strenge maatregelen worden genomen. „Om te voorkomen dat we volgende week allemaal in een scenario als Antwerpen zitten. Volksgezondheid heeft nu prioriteit”, aldus de bewindsvrouw.

Volgens de bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst heeft de regering exact gedaan wat de experts hebben bevolen. Hij stelt dat er maar één kans is om een lockdown te voorkomen en die moet nu worden gegrepen door de teugels aan te halen. De komende twee weken zullen de cijfers nog stijgen, stelde hij. Daarna moet de curve afvlakken. De aangescherpte maatregelen zullen minimaal een maand gaan gelden en gaan vanaf woensdag in. De hoop is dat in september ’gewoon’ de scholen kunnen opengaan als de situatie is gestabiliseerd.

Strenge lockdown

België kende een veel strengere lockdown dan Nederland, waarbij het begin mei de eerste stappen tot versoepeling zette. Mondkapjes zijn er al maanden een doodnormaal beeld in het straatleven en in winkels nu ook verplicht. Toch is het virus allesbehalve uitgewoekerd. Vooral Antwerpen kleurt nu rood. Waarschijnlijk heeft dit te maken met huwelijksfeesten waar besmettingen hebben plaatsgevonden. Ook shishabars en hangjongeren hebben een rol gespeeld bij de snelle verspreiding van het virus, blijkt uit een eerste analyse. Onder de slachtoffers zijn relatief veel joodse Antwerpenaars en mensen met een Marokkaanse achtergrond, traditioneel gemeenschappen waar veel mensen van verschillende generaties bij elkaar komen.