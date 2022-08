’Explosie munitiedepot de Krim mogelijk uitgevoerd door partizanen’

Bij de explosie zou ook spoorinfrastructuur zijn beschadigd, waardoor het treinverkeer deels ontregeld zou zijn. Rusland bevoorraadt de troepen in Oekraïne deels via het spoor in de Krim. Ook Russische vakantiegangers zouden in de regio niet met de trein kunnen reizen. Daarnaast werden ook hoogspanningsmasten, een elektriciteitscentrale en woonblokken geraakt, melden de Russen.

Op sociale media gaan veel onbevestigde beelden rond van de explosie. Er zouden al 2000 inwoners geëvacueerd zijn. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er geen mensen zwaargewond geraakt.

Een adviseur van de Oekraïense president Zelenski verwijst dinsdagochtend in een tweet naar de explosies op de Krim. „Een herinnering: normaal draait het op de Krim om de zee, de bergen, recreatie en toerisme. Maar een bezette Krim wordt het toneel van exploderende depots en dood en verderf.” Sky-verslaggever Alistair Bunkall meldt op basis van bronnen binnen het Oekraïense leger dat de aanval op het depot niet is uitgevoerd door Oekraïense troepen, maar door Oekraïense partizanen op de Krim. ,,Ik denk dat het erg duidelijk is dat er in ieder geval één Oekraïense speciale eenheid samenwerkt met sympathisanten van Oekraïne om Russische operaties te verstoren. Mogelijk zelfs meer.” De Oekraïense luchtmacht claimt de aanval in een bericht op Twitter niet, maar blijft cryptisch. ,,Dzhankoy (de Krim) is een ander vliegveld waar de Russen aanvalshelikopters en ander militair materieel hebben geconcentreerd”, tweet de organisatie.

Eerder deze maand deden zich zware explosies voor op een Russisch militair vliegveld op de Krim. De verwoestingen op het vliegveld waren groot. Oekraïne heeft officieel niet bevestigd achter de explosies te zitten, waarbij volgens de lokale Russische autoriteiten ook een dode en verschillende gewonden vielen. Bovendien raakten zeker acht gevechtsvliegtuigen zwaarbeschadigd.

Ook nu heeft Oekraïne niet bevestigd achter de nieuwe explosies te zitten.