’Explosie munitiedepot in het noorden van de Krim’

Kopieer naar clipboard

Soldaten in de weer met Russische munitie.

In het noorden van de door Rusland geannexeerde Krim is dinsdag een munitiedepot ontploft, meldt het Russische persbureau Tass. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om een brand in een tijdelijk munitiedepot. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.