Pop op toilet bezorgt agent schrik van zijn leven

,,De collega was goed geschrokken’’, schrijft politie Helmond op Facebook.

In meerdere zones van het pand was het alarm afgegaan. De agenten controleerden het gebouw of er bijzonderheden waren. ,,Een collega bekeek of er in de toiletruimte zich een persoon ophield. Hij maakte de deur open en deed van de schrik deze meteen dicht. In deze ruimte bleek een pop te zitten.’’

Behalve de pop vonden de agenten verder niks. ,,Het betrof een loos alarm’’, aldus de politie.