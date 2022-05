Schutter Alblasserdam ook verdacht van misdrijf Vlissingen: ‘Slachtoffer veroordeeld voor misbruik’

De verdachte uit Oud-Alblas zit vermoedelijk ook achter de dood van de winkelier, die volgens bronnen van De Telegraaf Johan Quist heet. Hij werd woensdagavond rond negen uur in zijn schoenmakerszaak in Vlissingen gevonden. Quist is de voormalig voorman van RefoAnders, een orthodox-christelijke organisatie die ernaar streefde homoseksualiteit binnen de religieuze gemeenschap bespreekbaar te maken. Hij werd in het verleden veroordeeld voor het misbruiken van zijn minderjarige zoon.

Hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar kon vrijdagavond nog niet veel extra informatie geven over de link tussen de verdachte van de tragedie in Alblasserdam en het misdrijf in Vlissingen. Wel is het zo dat John S. tijdens de schietpartij al iets riep over ‘Vlissingen’, gaven getuigen aan, en daarmee leek hij te verwijzen naar de dood van Quist twee dagen eerder. ,,Het gaat daar in ieder geval overduidelijk om een misdrijf”, voegde Hillenaar toe. Of de verdachte zelf na zijn aanhouding begon over wat er in de Zeeuwse stad gebeurde, is onduidelijk.

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam sprak van een ‘verschrikkelijke gebeurtenis’ in zijn gemeente. ,,Er was angst en verdriet bij medewerkers”, zei Paans, die zelf ook aangeslagen oogde. ,,Heel heftig, dit zal lang in hun geheugen gegrift staan. Het heeft een enorme impact op de mensen.” Een getuige raakte in shock en moest worden behandeld.

De zwaargewonden betreffen een vrouw van 20 jaar en een 12-jarige jongen. De verdachte was op de vlucht geslagen, maar werd na een klopjacht in de nabijheid gewapend aangetroffen en ingerekend. Hij heeft geen strafblad, maar staat wel bekend als overlast gevend, werd op de persconferentie gemeld. Hij handelde zover bekend alleen. Er zal verder onderzoek gedaan worden naar het drama in Alblasserdam en ook naar wat er exact in Vlissingen gebeurde. Vooral over dat laatste bestaat nog veel onduidelijkheid, bijvoorbeeld over hoe verdachte en slachtoffer elkaar kenden en wat de reden is van de dood van Quist.

’Veroordeeld voor misbruik van eigen zoon’

Winkeliers en omwonenden beschrijven die laatste als weinig populair. ,,Hij werd hier in Vlissingen met de nek aangekeken. Iedereen wist dat hij veroordeeld was voor misbruik van zijn eigen zoon en dat hij daar een milde gevangenisstraf voor heeft gekregen. Hij woonde destijds in Middelburg en daar is hij met pek en veren weggejaagd”, vertelt een buurman die woensdagavond merkte dat er iets goed mis was toen hij blauwe lampen van de politie de straat in zag komen. ,,Toen ik naar buiten keek, zag ik een hele colonne agenten in uniform zijn zaak binnengaan.”

Een andere Zeeuwse middenstander gaf aan dat Quist vaak nog tot laat in zijn winkel verbleef. ,,Hij werkte soms nog tot na sluitingstijd.” Quist, die zijn zaak ook wel de Zeeuwse Slipper Factory noemde, zette in 2006 de organisatie RefoAnders op, omdat hij vond dat het taboe op homoseksualiteit in de reformatorische kerken doorbroken moest worden. Hoewel hij getrouwd was en vijf kinderen had, worstelde de ambachtelijke schoenlapper, die ook Zeeuwse pantoffels maakte, met zijn eigen homoseksuele gevoelens die in zijn geloofsgemeenschap onbespreekbaar waren. Dat bleek tijdens een rechtszaak in 2014, die werd gevoerd omdat hij verdacht werd van seksueel misbruik van zijn zoon, die toen het begon tien jaar oud was.

Quist werd veroordeeld door de rechtbank in Middelburg tot een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij zou zijn zoon in de jaren 1998 tot en met april 2003 zowel oraal als anaal hebben verkracht, werd duidelijk tijdens de schokkende zitting. Zelfs terwijl zijn vrouw en andere zoon in dezelfde slaapkamer lagen te slapen. Quist bekende deels, maar ontkende de verkrachting. De misbruikte zoon deed in 2011 aangifte. Zijn winkel, destijds in het Middelburgse winkelcentrum Dauwendaele, was voorheen mikpunt van vandalisme. Na zijn veroordeling ging er als waarschuwing een steen door de ruit. Volgens buurtbewoners streek Quist daarna neer in Vlissingen. Donderdag waren forensische onderzoekers van de politie de hele dag druk bezig in het winkelpand.