Horrorverblijf voor gestrande toeristen: ’Beestjes op matras en losse kabels’

„Er hingen losse kabels in de douche, het rook naar schimmel en was gewoon gevaarlijk”, vertelt Deciree vanaf het vliegveld in Tivat, waar ze hoopt vanmorgen nog het vliegtuig te nemen. „Het was gebouwd in de tijd van Fidel Castro, en sindsdien niet meer opgeknapt maar ook niet meer schoongemaakt”, vertelt ze. „Er liepen beestjes op de matrassen en bij het ontbijt waren de eieren zo zacht gekookt dat ze nog vloeibaar waren. Ik heb het uit de handen van mijn kinderen moeten slaan.”

Uiteindelijk is Deciree met haar man en kinderen maar eten gaan halen in de supermarkt. Ⓒ Eigen foto

Uiteindelijk is ze met haar man Bob en de kinderen Michael (13) en de zesjarige Daniel ergens anders ontbijt gaan halen, in de supermarkt. „En toen bleek dat we nog een nachtje moesten blijven, omdat het vliegtuig nog niet gerepareerd was, zijn we zelf maar wat anders gaan zoeken.” Het hotel Grand bleek namelijk tweeënhalf uur filerijden met de bus van het vliegveld af te liggen. „Op internet vonden we heel snel een appartementje van een vriendelijke man die ons zelfs naar het vliegveld heeft gebracht!” De verhalen die Deciree op het vliegveld hoort van de mensen die wel in Cetinje zijn gaan slapen, zijn ’niet zo tof’, vertelt ze. „Door het zomerhoogseizoen is er een zeer beperkte beschikbaarheid van hotelkamers”, vertelt Anke van Nieuwenhuizen van TUI. „Vanwege deze drukte was het hotel Grand in Cetinje de enige optie waar we de hele groep op zo’n korte termijn konden onderbrengen.” Er zijn ook reizigers die wél tevreden zijn met de situatie, zoals Gideon Qwert. „We kunnen niet klagen over hoe ze ons behandelen”, vertelt Gideon. „Ja, er is iets stuk met het vliegtuig. Nou ja, kan gebeuren, dat hoort erbij. Het personeel dat ons heeft opgevangen is superaardig en probeert ons zo goed mogelijk te verzorgen.”

Schimmelinfectie na verblijf

Maar Marinka Tamic, die vorig jaar hetzelfde mee maakte, kijkt daar anders naar. „Het is een totaal gedateerd hotel, maar dat is het ergste niet”, vertelt ze. „Het is er ontzettend vies en één persoon uit ons reisgezelschap heeft er zelfs een schimmelinfectie aan overgehouden. Wij hebben zodra we thuiskwamen uiteraard onze klacht hierover bij TUI ingediend, compleet met foto’s van onze smerige hotelkamer, gore bedden met matrassen die nog uit de tijd van het communisme kwamen. En de beschimmelde badkamer. Je kunt hier je gasten gewoon niet onderbrengen.”

Op dit balkon ga je niet voor je pretje zitten. Ⓒ Eigen foto

TUI erkent dat ’verschillende passagiers hun ongenoegen hebben geuit over de kwaliteit van het hotel’. „Ze hebben te kennen gegeven niet nog een nacht hier door te willen brengen”, aldus Van Nieuwenhuizen. „Helaas bleek het niet mogelijk om alternatieven te vinden op een acceptabele afstand van de luchthaven voor de gehele groep. Wij hebben onze reizigers de mogelijkheid geboden om op kosten van TUI zelf een ander hotel te regelen. Een deel van de passagiers heeft hiervan gebruik gemaakt, het andere deel heeft ervoor gekozen de nacht in hotel Grand door te brengen. Uiteraard vinden we het ontzettend vervelend dat onze reizigers met zo’n enorme vertraging geconfronteerd zijn. Dit hadden wij zelf ook graag anders gezien.”

In eerste instantie werd er woensdag een onderdeel ingevlogen om het vliegtuig te repareren, maar dat bleek het probleem niet te verholpen. Toen werd er uiteindelijk besloten om vandaag maar een heel nieuw vliegtuig in te vliegen om de reizigers naar huis te brengen. „Begrijp me niet verkeerd”, vertelt Deciree vanaf het vliegveld waar haar kinderen de hele belevenis gelukkig ’als avontuur bekijken’. „Ik ben blij dat we niet met een kapot vliegtuig zijn gaan vliegen, maar als het nog langer duurt verzin ik zelf wel wat anders. Dan huren we een auto en rijden we lekker naar Nederland.”

Bekijk ook: Nederlanders vast in Montenegro door vliegtuigstoring

Bekijk ook: Noodopvang Hollandse toeristen blijkt afkickkliniek

Eerder geval

Vorige week zaten Nederlandse toeristen ook al vast, toen er vanwege een ’technische melding’ een vlucht van Antalya naar Amsterdam niet door kon gaan. Vakantiegangers moesten toen overnachten in een ’zorginstelling die zich bezighoudt met de behandeling en revalidatie van psychiatrische stoornissen en lichamelijke stoornissen, met name verslavingen.’ Een afkickkliniek, kwam het op neer, waar mensen waren vastgebonden op bedden en er poep zat op plekken waar het niet hoorde.