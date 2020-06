Kritiek op gebruik van zendmastdata in strijd tegen corona

De D66’er baalt ervan dat er de afgelopen maanden vanuit het kabinet, maar ook uit Brussel, de nodige plannen zijn opgevoerd om te volgen waar groepen mensen heen gaan. Zo kwam er een Europees plan om telefoongegevens te delen, experimenteert het kabinet met een corona-app en nu ligt er het plan om het RIVM inzicht te geven in telefoondata, die wel gebundeld en geanonimiseerd zijn. „Elke keer is het een voorstel dat niet overtuigend is”, vindt Verhoeven. „Het lijkt bijna of het middel een doel op zich is geworden.”

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) bracht de tijdelijke noodwet vrijdag naar buiten. Daarmee kan het kabinet telefoonproviders verplichten om zendmastdata af te staan. Het RIVM wil met die gegevens, die eerst geanonimiseerd worden, zien of bijvoorbeeld grote groepen mensen uit een bepaalde gemeente in een andere gemeente zijn geweest. Daarmee kan mogelijk de verspreiding van het virus vervolgens beter in kaart worden gebracht als ergens een corona-uitbraak is.

Verhoeven vindt de noodwet een ’vrij grofmazige manier’ om bewegingen van mensen te volgen: „Het komt er eigenlijk op neer dat we van alle telefoons van iedereen de locatiegegevens opvragen. Dat is heel ingrijpend. En dat komt in handen van de overheid. Ik vind dat een heel vervelende gedachte.”

De wet moet gaan gelden voor een jaar. Te lang, vindt CU-Kamerlid Eppo Bruins. Hij komt met een voorstel om daar drie maanden van te maken. En de Tweede Kamer moet wat hem betreft goedkeuring geven bij een eventuele verlenging. „Het zal vast nuttig en nodig zijn”, zegt Bruins. „Maar voor mij blijft deze situatie het tijdelijke abnormaal en niet het nieuwe normaal.”

SP-Kamerlid Frank Futselaar vraagt zich vanuit de oppositie af wat het doel van de wet precies is: „Dat lijkt niet zozeer het volgen van het virus te zijn, maar vooral controleren of mensen zich aan coronarestricties houden, of dat deze moeten worden aangescherpt. Ik heb daar vraagtekens bij.”

De coalitiegenoten van D66 en CU zijn een stuk positiever. VVD en CDA wijzen wel op het belang van privacy, maar laten blijken open te staan voor het gebruik van de telecomdata.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet zich ook nog buigen over het voorstel. De privacywaakhond was al zeer kritisch over een eerder voorstel van het kabinet op dit gebied. „Dit gaat om de privacy van álle Nederlanders, en deelname is niet vrijwillig”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. „Of je nu een smartphone hebt of een oude gsm van 20 jaar terug: je doet mee, je kunt niet weigeren. Je kunt nergens een schuifje omzetten of weigeren een app te installeren. Daarom is extra zorgvuldigheid geboden.”

Keijzer zei in WNL op Zondag dat er volgens haar een ’heel zorgvuldige wet’ is gemaakt die voldoet aan alle privacyregels. „Wat mensen zich moeten realiseren, is dat alle persoonlijke gegevens eraf moet worden gehaald”, zei de staatssecretaris. Ze wijst erop dat het voordeel van de wet is dat de verspreiding van het virus ook lokaal gevolgd kan worden. „Als je maatregelen wil nemen, hoef je dan niet heel Nederland daaronder te brengen.”