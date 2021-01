Hubert Bruls ergert zich aan vaccinatielobby: ’Dat krijg je als je toegeeft’

Bruls vindt het niet terecht dat er is afgeweken van het advies van de Gezondheidsraad, die adviseerde de bewoners van verzorgingstehuizen eerst in te enten. „Ik heb me verbaasd en me eraan gestoord dat professionele specialisten die meneer Gommers vertegenwoordigt, via televisie hun lobby starten en dan hun zin lijken te krijgen. En dat week af van het advies van de Gezondheidsraad”, zegt hij tegen Omroep Gelderland.

Bovendien schept dit volgens hem ook een precedent voor andere beroepsgroepen zoals huisartsen, leraren, politiemensen en boa’s. „Dat krijg je als je toegeeft aan een lobby van specialistische ziekenhuizen.”

Volgens Bruls zouden eerst de mensen in verzorgingstehuizen aan de beurt komen. „Dat zou de eerste groep zijn. Maar die groep moet nu nog beginnen, terwijl ondertussen een heleboel mensen worden gevaccineerd.”

Bekijk ook: Britse virusmutatie in zorginstelling Ermelo voor gehandicapten

Gehandicapte jongen

Bruls deed zijn uitspraken naar aanleiding van een opmerking van columniste Annemarie Haverkamp. Zij wil dat haar gehandicapte 16-jarige zoon wordt gevaccineerd, maar die komt hiervoor nog niet in aanmerking vanwege zijn leeftijd.