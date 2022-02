’Beperkte groep’ convoy-deelnemers bij ADO-stadion mag centrum Den Haag in

Om hoeveel truckers het precies gaat, weet de woordvoerder niet. Maar hij spreekt van een „beperkte groep.” De groep truckers mag hun voertuigen aan de Boorlaan parkeren, naast het Malieveld, aldus de woordvoerder. De truckers kunnen zich lopend aansluiten bij de demonstratie.

De voertuigen bij het ADO-stadion trokken zaterdag na de truckersdemonstratie van Freedom Convoy Nederland naar het stadion. Door de demonstratie kwam zaterdag het verkeer in een deel van het centrum van Den Haag plat te liggen. De betogers willen naar eigen zeggen af van het „afbraakbeleid van Rutte” en van „alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd”, zoals de mondkapjesplicht.

Protestmars

Zondag vindt in Den Haag weer een demonstratie plaats tegen de coronamaatregelen, onder het motto ’wij zijn de leugens zat’. Deze is georganiseerd door Nederland in Verzet. De deelnemers lopen een protestmars die begint en eindigt op het Malieveld. De organisatie zegt te rekenen op 25.000 deelnemers. De demonstratie begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.