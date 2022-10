Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen: Dit is waarom het weer doemberichten over het klimaat regent

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Niemand voert zo’n ingrijpend klimaatbeleid als de lidstaten van de Europese Unie. Grote uitstoters als China en India maken lang niet zoveel haast. Ⓒ ANP

Terwijl klimaatactivisten zich vastplakken aan schilderijen en salontafels in tv-studio’s regent het alarmerende berichten over het klimaat. Waarom gebeurt dit juist nu en doen we echt nog steeds te weinig aan klimaatbeleid?