Verboden over clubs te praten

Een van de huisregels die de nieuwe keuzeheer heeft ingesteld is dat het bij Oranje altijd over Oranje gaat en niet over Inter, Fenerbahce, Arsenal of Manchester City. Wesley Sneijder zegt dat Van Gaal die afspraak met de spelers heeft gemaakt. „Van Gaal zei, je bent hier voor het Nederlands elftal en dan moet het daar over gaan.’’

De voorbereiding op het WK is gestart en wie het verleden niet naast zich kan neerleggen, zo legt Sneijder uit, hoort niet in de selectie van Oranje thuis. "Simpel toch?’’