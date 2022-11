Binnenland

Duitse douane onderschept 635 kilo coke afkomstig uit Vlissingen: ’Tussen lading bananen’

De Duitse douane heeft vorige week 635 kilo cocaïne aangetroffen in een partij bananen die afkomstig was uit Nederland. Volgens de politie werden de drugs vanuit de haven van Vlissingen-Oost doorgevoerd naar een bedrijf in Duisburg.