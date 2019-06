Vrouw na explosie Wenen dood gevonden

Reddingswerkers gaan ervan uit dat er nog een of twee personen onder het puin liggen. Ⓒ REUTERS

WENEN - Na een explosie woensdag in een pand in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is een vrouw dood uit het puin gehaald. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd ze in de loop van de nacht in het gebouw gevonden.