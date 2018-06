Janssen één brok frustratie

"Ik ben niet blij, zeker niet na vandaag”, bromde de Arnhemmer. "Mijn concurrent Christian Eriksen was er niet bij. Maar nu bleek ik ook Lasse Schöne, Thulani Serero en Davy Klaassen voor me te hebben. Het is niet leuk als je 2-1 achter staat en iedereen ziet invallen. Ik had mijn veters al los, maar mocht er tien minuten voor tijd toch in. Ja, na de pass voor de 2-2 keek ik wel even naar de bank.”

