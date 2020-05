Engeland en Schotland starten met corona-volgsysteem

Het systeem houdt in dat mensen die positief zijn getest op het longvirus, zo snel mogelijk een bericht krijgen met de vraag met wie zij contact hebben gehad. Wie van de contacten een reëel risico op besmetting loopt, krijgt daarop de boodschap dat hij of zij veertien dagen in thuisisolatie moet, ook als er geen symptomen zijn.

Mensen die worden getest op het virus moeten binnen 24 uur te horen krijgen of ze besmet zijn of niet. Het volgsysteem moet ervoor zorgen dat mensen thuisblijven als er sprake is van een besmettingsrisico. Dat zou het mogelijk maken algemene maatregelen die de samenleving stilleggen te versoepelen.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei donderdag dat werkgevers Britten die via het volgsysteem worden opgedragen om in thuisisolatie te gaan, moeten doorbetalen. „Als je vanwege gezondheidsredenen door de National Health Service (NHS) bent geïnstrueerd om thuis te blijven, staat dat wettelijk gelijk aan een ziekmelding en dan is het belangrijk dat werkgevers daar flexibel mee omgaan”, zei de minister tegen Sky News.

Noord-Ierland is vorige week al begonnen met een volgsysteem. Wales begint daar begin komende maand mee.