Hoge Raad zet streep door verbod op clubjasjes motorclubs

De Hoge Raad oordeelde recent dat het colorverbod in een gemeentelijke verordening in strijd is met het grondrecht op vrijheid van meningsuiting.

De raad vernietigde op 24 december een uitspraak van de rechtbank in een zaak van een man die met een gilet van de motorclub Hells Angels rondreed door Haarlem. De man werd in september 2020 door de politie aangehouden. Zijn gilet werd in beslag genomen op basis van de Haarlemse APV. Hierin staat dat het verboden is om in het openbaar zichtbaar kleding te dragen van een door de rechter verboden organisatie. De motorclub Hells Angels was op dat moment door de rechtbank verboden verklaard.

Vrijheid van meningsuiting

De man stapte naar de Hoge Raad en met succes. Zo’n gemeentelijke regeling mag niet zover gaan dat van clubcolors geen gebruik meer mag worden gemaakt, oordeelt de Hoge Raad. De APV leent zich niet voor het beperken van het recht op vrijheid van meningsuiting. Dat moet met een formele wet, aldus de Hoge Raad.

De VNG schrijft gemeenten nu voor dat gemeenten het colorverbod in hun APV moeten laten vervallen. Een VNG-woordvoerder zegt dat twee derde van de gemeenten het verbod in hun APV hebben staan.