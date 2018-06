'Onvruchtbaar, maar ik blijf bij hem'

“Toen mensen om ons heen kinderen kregen, begon het bij ons te kriebelen. Al snel wisten we: dit willen wij ook, wij gaan papa en mama worden. Na ons huwelijk zijn we het gaan proberen... Maar het lukte niet. Elke keer dat je niet zwanger blijkt, is een teleurstelling. Mensen zeggen dat het gebeurt als je er niet aan denkt, maar die knop kun je niet zomaar omzetten.

Omdat het niet wilde lukken, werden we doorverwezen. We gingen de medische molen in en het onderzoek richtte zich nu op Lion. Alle onderzoeken deden we samen. We stonden er ook hetzelfde in: we willen een kind en daar willen we alles voor doen. Toen hadden we nog hoop.

Kop in ’t zand

Uiteindelijk kwam de uitslag: Lion had geen zaad. In zijn sperma waren geen zaadcellen aanwezig. In een zakelijk gesprek werd ons verteld dat we dus niet samen zwanger konden worden. Meteen werden ons alternatieven als adoptie voorgeschoteld, maar op dat moment kwam dat niet aan. Ik dacht bij mezelf: nee, dit overkomt ons niet. Ik geloofde het écht niet. Mijn droom was om moeder te worden en dan vertelt iemand: het gaat nooit gebeuren. We hebben beiden onze kop in het zand gestoken, we wilden en konden geen pijn of verdriet voelen.

Schuld en verdriet

Bijna elke dag word ik geconfronteerd met iemand die zwanger is en dat doet pijn, altijd. Ik voel me ook de vreemde eend in de bijt omdat het ons niet lukt. In mijn ideale plan was ik op mijn 30e moeder en dus heb ik al vier jaar lang het gevoel dat ik heb gefaald. Het besef dat je er niks aan kunt doen, komt later, maar de pijn gaat nooit weg. En het lullige is dat de mensen die een kindje krijgen zich bijna schuldig voelen dat het bij hen wel lukt. Dat vind ik nog veel vervelender.

