Politie wil cold case vlot trekken: wie vermoordde Hannie Bakker (68)?

Nieuws

Moeder vermoordt liefdesrivale en hakt lichaam in stukken

Van de ene op de andere dag was ze van de aardbol verdwenen, Ichelle van de Velde uit het Zeeuwse Oostburg. Haar familie, vrienden en nieuwe liefde bleven achter met vage sms-berichten. Twee jaar later staat Sandra H. (46) terecht voor de moord op de 29-jarige kleermaakster, en het in stukken hakken...