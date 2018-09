Flirten op de werkvloer

Ik ben geen goede netwerker. Op de gemiddelde bedrijfsborrel verschans ik mezelf achter een palm, dicht bij de deur waar de hapjes vandaan komen en wacht ik tot ik met goed fatsoen naar huis kan “omdat de oppas naar huis moet” (weten zij veel dat mijn kinderen het oppasstadium allang zijn ontgroeid).

Ik ben te verlegen om zomaar met iemand in gesprek te gaan. Geen idee wat ik dan moet zeggen en ik ben me continu aan het afvragen of ze me niet heel erg saai, dik, lelijk en oninteressant vinden. Dat is lastig als je mijn beroep hebt, want dan kom je nogal eens op een borrel. Ik kan wakker liggen als er weer zo’n uitnodiging op de mat valt.

Doe mij een interview met de premier en ik stap fluitend in mijn autootje. Nodig me uit voor een feestje waar ik niemand ken en het klamme zweet breekt me uit! Mirjam Wiersma vindt dat maar een rare gang van zaken. Zij schreef het boek Zakelijk Flirten (ja, dat bestaat!) en geeft nu ook workshops en coachsessies over hoe je jezelf een beetje leuk manifesteert in het bedrijfsleven. Bij wie beter dan bij haar kan ik mijn probleem neerleggen.

EROPAF! Zo stapt u makkelijker op mensen af!

Denk terug aan een moment waarop u zichzelf heel succesvol voelde en maak daar een mentale foto van. Roep dat beeld op als u iemand benadert. Dan voelt u zich meteen zelfverzekerder.

Zorg dat u al wat weet van uw gesprekspartner zodat daarop kunt inhaken. Dat praat wat makkelijker en het staat geïnteresseerd.

Zoek naar een gemeenschappelijke factor: allebei kinderen in dezelfde leeftijd, tennist diegene toevallig ook?

Creëer een prettige sfeer door een welgemeend compliment te bedenken. Dat kan iets simpels zijn als ‘mooie schoenen’, maar u kunt ook iets leuks zeggen over zijn of haar nieuwe project.

Hou een open houding (geen armen over elkaar), luister goed naar wat iemand zegt en speel daarop in.

Let niet alleen op uw eigen lichaamstaal, maar ook op die van de ander. Als iemand achterover leunt, probeert diegene afstand te scheppen. U hoeft zich dan niet meteen afgewezen te voelen. Vraag gewoon wat er is. Misschien is diegene ook niet zo goed in zakelijk flirten.

Wilt u écht zakelijk flirten en iets gedaan krijgen van deze persoon? Bijvoorbeeld dat hij/zij uw idee goedkeurt? Probeer dan van tevoren te bedenken op welk onderdeel van uw boodschap iemand kan schieten en bedenk hoe u dat kunt weerleggen.

Benoem zelf de nadelen aan het begin of middenin uw betoog, maar sluit af met de positieve kanten. Wat u het laatst zegt, blijft het beste hangen.

