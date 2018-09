Alles over E-nummers

Wat zit er in uw eten?

Dat is twijfelachtig, stellen wetenschappers. En daarom is er de app 'Wat zit er in uw eten?'. Met deze app check je gemakkelijk wat die E-nummers op jouw verpakking betekenen. Over 'slechte' E-nummers als E951 en E621 vind je extra uitgebreide informatie.

Over E-nummers is veel discussie: zijn ze goed of zitten er ook slechte E-nummers in eten? Française Corinne Gouget heeft in de jaren negentig informatie over E-nummers verzameld en gebundeld. Het resultaat: het boek Wat zit er in uw eten? Het boek, tevens in het Nederlands vertaald, heeft nu ook een gelijknamige app-versie. Wat zit er in uw eten geeft onbevoordeelde informatie: de app is namelijk gevuld met gegevens afkomstig uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Zo kun je zelf een afweging maken wat je in je winkelwagentje legt en wat je liever in de schappen laat liggen.

Gebruik

De app dient één doel en dat is informeren over E-nummers: de techniek faciliteert dit. Je kunt gemakkelijk zoeken op naam of E-nummer.

Wat zit er in uw eten - iPhone - €2,39

