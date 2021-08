30 jaar en 1000 lessen verder heeft Engelse nog haar rijbewijs niet

Stedman wordt naar eigen zeggen ’extreem bang’ achter het stuur. Schuddend en zwetend zit ze achter het stuur, soms barst ze in tranen uit en moet ze de auto aan de kant zetten.

Met name rotondes zijn voor de Engelse een drama. Ze wordt zelfs zó bang dat ze haar bewustzijn verliest en de instructeur het moet overnemen: „Ik begrijp het niet, maar het is alsof ik zó bang word en overweldigd raak, dat mijn brein er even mee stopt.”

De verlammende angst heeft volgens The Sun geen duidelijke oorzaak: Stedman is nooit betrokken geweest bij een auto-ongeluk. „Iedere keer dat ik in de auto stap, voelt als de eerste keer. Het is heel eng.”

Al zeven instructeurs gehad

Inmiddels heeft Isabelle al zeven instructeurs ’versleten’. Toch geeft ze niet op. Ze heeft zelfs een keer een hypnotiseur ingeschakeld om zich voor te laten bereiden op een rijles. Helaas, ook dat haalde weinig uit.

De Engelse heeft, tot nu toe, naar schatting meer dan 10.000 pond (zo’n 11.670 euro) uitgegeven aan de rijlessen. Toch wil ze graag volhouden: de wens haar dochter naar de universiteit te kunnen brengen is groot. Ook zou ze met haar rijbewijs makkelijker familie kunnen bezoeken: „Maar dit is zo traumatiserend, dat ik bang ben dat ik het nooit zal leren.”

Ondanks alle tegenslagen heeft ze nog geen hekel aan autorijden: „En ik drink amper, dus ik zou een prima chauffeur zijn. Het is erg zonde.”

Dochters straks wel een rijbewijs?

Stedman heeft twee dochters, ze zijn 22 en 17 jaar oud. „De kans is groot dat zij hun rijbewijs halen vóór het mij lukt.” Dat vindt de Engelse jammer.

Minstens zo vervelend is dat ze het gevoel heeft door dit enorme struikelblok een groot deel van haar leven en moederschap te moeten missen. Naar vrienden rijden, ziekenhuisbezoekjes brengen als die nodig zijn, haar kinderen een dagje mee uit nemen: het zijn enkele dingen die Stedman graag had willen doen.

Hoop

Toch blijft Isabelle hoopvol: „Het is een nachtmerrie die al dertig jaar duurt, maar ik hoop dat ik er op een dag kom.”