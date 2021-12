Politie krijgt 12 tips over rellen Coolsingel na tonen beelden

Na het uitzenden van de beelden meldde een man die in beeld was gebracht zich al bij de politie, waardoor er nu in totaal vijftig mensen zijn aangehouden in verband met de rellen. Er zijn nog zeven andere verdachten getoond. De politie selecteerde de uitgezonden beelden uit duizenden uren aan materiaal. Een van de verdachten is geblurd in beeld gebracht, omdat hij nog minderjarig is.

De rellen braken uit op 19 november na een betoging tegen het coronabeleid van de regering. Daarbij raakten onder meer politiewagens, scooters en winkels beschadigd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie politieagenten en mensen die zijn geraakt door politiekogels.