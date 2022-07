Migranten maken misbruik van gemeentelijke opvang voor Oekraïners

Premium Binnenland

Heeft rechtszaak Vluchtelingenwerk tegen Staat om asielcrisis kans van slagen? ’Het is van de zotte’

Vluchtelingenwerk dreigt via de rechter betere omstandigheden af te dwingen voor asielzoekers. Het is de vraag of die missie een kans van slagen heeft, als het al tot een rechtszaak komt. In de Kamer klinkt kritiek op ’links activisme’ dat steeds vaker de rechter opzoekt. „Het is van de zotte dat he...