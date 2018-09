Bulykin klaar voor basis

"Ik voel me goed en ben klaar om te starten. Het enige wat ik op dit moment nodig heb om topfit te worden is het spelen van meer wedstrijden en daarom hoop ik in de basis te staan”, aldus Bulykin. Nadat de Rus vorige week al een helft speelde, lijken in de return zestig of zeventig minuten haalbaar. Na de entree van Bulykin in het eerste duel met Mlada Boleslav ging van het spel van FC Twente direct meer dreiging uit.

Hoewel de voormalige Ajacied pas een handvol groepstrainingen heeft afgewerkt, lijkt de aanpassing soepel te verlopen. "De stijl van voetballen van FC Twente ligt me gewoon goed. Hier wordt sneller diepte gezocht en krijg ik veel voorzetten. Bij Ajax werd meer positioneel, geduldig aangevallen."

Concurrentiestrijd

De komende tijd wordt de concurrentiestrijd tussen Bulykin en Luc Castaignos interessant. Beiden zijn tegenpolen qua leeftijd en ervaring, maar ook qua type spel. Voorlopig heeft Bulykin een voorsprong genomen, omdat hij nu al speelgerechtigd en fit is. "Als spits draait het altijd om de goals. Daarom was ik zo teleurgesteld dat ik vorige week de kansen niet wist te benutten. Hopelijk kan ik in Tsjechië wel scoren. Als we na de 2-0 zege in Enschede éénmaal scoren in Tsjechië dan zijn we een ronde verder en daar zou ik graag voor zorgen.”