Gossip

Aanklager: ’Ghislaine Maxwell is een volwassen vrouw die jaagde op kwetsbare kinderen’

De openbaar aanklager heeft Ghislaine Maxwell (59) aan het einde van het proces omschreven als ’een volwassen vrouw die jaagde op kwetsbare kinderen’. Na haar slotpleidooi komt ook nog een keer de verdediging aan het woord, waarna de jury in beraad gaat over de vraag of Maxwell meisjes heeft geregel...