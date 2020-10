Als Pence over China begint: ’Geen signaal, even geduld aub’

Kijkers kregen „geen signaal, even geduld aub” te zien toen Pence zei dat China schuldig is aan de mondiale verspreiding van het coronavirus. Bij het volgende onderwerp in het debat was de zender weer in de lucht.

Het is in China gebruikelijk dat de censuur ingrijpt als er beschuldigingen tegen het land worden geuit op Amerikaanse zenders. Voorheen ging het scherm gewoon op zwart, maar sinds enkele maanden verschijnt dan een boodschap dat er mogelijk geen signaal is. CNN is in China alleen te zien in huizen waar buitenlanders wonen, in hotels van internationale ketens en in universitaire instellingen.