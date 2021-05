Gratis lapdance bij vaccinatie in VS

De Southern Nevada Health District heeft in samenwerking met stripclub Larry Flynt’s Hustler Club een nieuwe pop-upkliniek voor vaccinatie geopend, in hartje Las Vegas.

De eerste honderd bezoekers die afgelopen vrijdag een prik kwamen halen, kregen een extraatje op het eind. De meest gelukkigen, zij die het snelst kwamen, konden een platinum-lidmaatschapskaart in de wacht slepen. Andere cadeautjes waren een fles alcohol, een gratis dans van een gevaccineerde entertainer of kaartjes voor een erotische show. Ook werden ritjes in een limousine weggegeven. Het ’steunpakket’ kostte in totaal 5000 dollar.

Het erotische centrum probeert al langer vaccinatie te stimuleren. Eerder deelden medewerkers van het filiaal al gratis shotjes drank uit aan mensen met een vaccinatie.

5 miljoen dollar

De actie van de stripclub past in een bredere trend. Overal in Amerika lijkt hemel en aarde te worden bewogen om mensen over te halen zich te laten vaccineren. Zo kwam de gouverneur van Maryland met een loterij met allerlei geldprijzen variërend van 40.000 tot 400.000 dollar – alleen voor gevaccineerden, aldus de Washington Post. In New York hebben ze een variant tot 5 miljoen dollar, Ohio komt met vijf trekkingen van 1 miljoen euro.

Werkgevers beginnen hun werknemers te stimuleren. Ze krijgen bijvoorbeeld betaald verlof voor een vaccin; supermarktketen Aldi geeft 4 uur weg, yoghurtmaker Chobani belooft drie vrije uurtjes per dosis. Bolthouse Farms geeft een bonus van 500 euro voor een vaccinatiebewijs, Lidl 200 dollar.

Dagelijkse donut

Gevaccineerden in New Jersey kunnen een etentje met gouverneur Phil Murphy winnen, meldt Metro. De winnaar heeft keus uit een diner in zijn herenhuis of het strandhuis in Island Beach State Park. In New York en Washington werd een vereniging die streeft naar legalisatie van wiet gesignaleerd die jointjes uitdeelde in een rij voor een vaccinatiecentrum.

Tot slot beloofde de bekende donutfabrikant Krispy Kreme een gratis donut per dag (!) aan iedere Amerikaan die zich liet vaccineren. Hilariteit, een paar dagen ophef – maar komen er ook mensen daadwerkelijk elke dag terug voor een donut? Het blijft natuurlijk Amerika. De 45-jarige striptekenaar Joe Caramagna heeft al 31 dagen zijn vaccinatiebewijs en heeft al 31 donuts opgehaald, schreef Slate enkele dagen terug. Caramagna heeft aangekondigd dat hij nog lang niet uitgegeten is.