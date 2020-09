Echtpaar sterft minuten na elkaar hand in hand aan corona

Cathy en Johnny Peoples Ⓒ Summerset Funeral Home

North Carolina - Een echtpaar uit North Carolina is vorige week hand in hand gestorven slechts een paar minuten na elkaar. Johnny Lee Peoples (67) en zijn vrouw Cathy Darlene Peoples (65) stierven beiden na een wekenlange strijd tegen het coronavirus in een ziekenhuis in Salsbury.