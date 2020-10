’Geen gekke oom op feestje’ Trump hard aangepakt in tv-interview

De zwevende kiezer die zijn keuze nog moet maken, kreeg nu meer waar voor zijn geld. Savannah Guthrie liet zich niet intimideren door de president. Ⓒ AFP

Washington - Donald Trump zal zich nog wel even afvragen of het verstandig was om zich een uur lang te laten ondervragen door de lieftallig ogende, maar venijnige presentator Savannah Guthrie, die de president voorhield dat ’hij geen gekke oom op een feestje is’. Ondertussen babbelde Joe Biden in zijn town hall meeting rustig verder in antwoord op vragen van kiezers.