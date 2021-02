Waardevolle tip moord opa Baams

Dat meldt de krant De Gelderlander. De tip zou verband houden met het damesceintuur dat destijds om de nek van de gewurgde Baams uit Nijmegen zat. De tipgever, volgens de krant naar eigen zeggen een oude bekende van Baams, vermoedt dat de ceintuur toebehoort aan de jurk van een vrouw met wie Baams enkele dagen voor zijn dood contact had. Dat was in een wijkcentrum op een evenement voor vissers.

De Telegraaf meldde maandag dat de politie nieuwe informatie onderzoekt over de moord op Baams. De tip gaat over een grote diefstal van tienduizenden euro’s in een viszaak, waar Baams mogelijk iets van geweten zou hebben. Die kennis werd hem mogelijk fataal. De politie doet nu onderzoek onder vissers van destijds. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland bevestigt dat de tip over het ceintuur wordt onderzocht.

Eric Meijers, getrouwd met de kleindochter van opa Baams, vindt de tip over de vrouw interessant. „Er is vaker een vrouw in beeld geweest. Hij had de zondag voor zijn verdwijning contact met een onbekende dame. Die was er ook bij uitvaart. Wij hebben nooit kunnen achterhalen wie deze vrouw was”, laat Meijers aan De Telegraaf weten. Hij en kleinzoon Gert-Jan Baams hopen vurig dat de moord alsnog wordt opgelost. Baams woonde alleen in een verzorgingstehuis in Nijmegen. Eerder in 1996 overleed zijn vrouw.

Het lichaam van Baams werd drie maanden na zijn verdwijning in de rivier Boven-Merwede bij Gorinchem gevonden. Hij bleek te zijn gewurgd.