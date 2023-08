Igor Girkin, veroordeeld in MH17-zaak, blijft in Russische cel

Girkin is in Rusland een populaire blogger. Hij staat bekend om zijn uitgesproken kritiek op de wijze waarop de oorlog in Oekraïne wordt aangepakt. De voormalige officier van veiligheidsdienst FSB en ex-rebellenleider, die ook bekendstaat onder de naam Stelkov, betoogt dat de Russische machthebbers veel doortastender moeten optreden. Hij maakt deel uit van een groep die zich de „Club van Boze Patriotten” noemt.

De autoriteiten arresteerden Girkin in juli, nadat hij via berichtendienst Telegram felle kritiek had geuit op president Vladimir Poetin. Dat gebeurde in de nasleep van de kortstondige opstand van huurlingenleger Wagner. De aanhouding van de blogger wordt gezien als teken dat de autoriteiten steeds minder kritiek tolereren, ook niet uit de hoek van ultranationalisten die de oorlog in Oekraïne steunen.

Girkin riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar. Hij deed in Moskou een poging de rechter ervan te overtuigen dat hij geen plannen heeft om te vluchten. Girkin wees daarbij op de gevangenisstraf die hem in Nederland boven het hoofd hangt. Ook verkeert hij naar eigen zeggen in slechte gezondheid. De rechter zag daarin geen reden om zijn voorarrest op te heffen.