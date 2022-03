Premium Het beste van De Telegraaf

Moe van een lange reis, onzeker over de toekomst Oekraïense vluchtelingen opgevangen op Amsterdam CS: ’Blij dat ik er ben’

Door Marcel Vink

Een oudere Oekraïense man wordt op het Centraal Station in Amsterdam opgevangen door vrijwilligers. Ⓒ Richard Mouw

Amsterdam - Hij loopt krom, zijn gezicht is getekend. De oudere man die vanuit Oekraïne donderdagmiddag aankwam op het Centraal Station in Amsterdam, is blij dat hij in Nederland is. Al snel komt er hulp op het perron naar hem toegesneld. Zijn zware tas wordt gepakt, en hij krijgt wat te eten en drinken. Welkom in Nederland.