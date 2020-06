Lekker losjes met corona: dat gaat fout, toont Portugal

Een standbeeld in Lissabon, waar nieuwe maatregelen zijn ingesteld, met een masker. Ⓒ AFP

LISSABON - Is feesten een goed idee nu de coronamaatregelen in grote delen van Europa versoepeld zijn? Nee, weet Portugal. Vooral in en rond Lissabon loopt het aantal besmettingen weer op nadat de politie ingreep bij vele fuifjes die werden gehouden. In delen van de Portugese hoofdstad is een avondklok ingesteld om feestdrift in te tomen en nieuwe party’s en grote bijeenkomsten te voorkomen.