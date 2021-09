Vuurtoren Lange Jaap in Den Helder staat op instorten, directe omgeving afgesloten

Een recente inspectie van de vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap, heeft uitgewezen dat er grotere scheuren zijn ontstaan in de wanden. De opvallende rode toren dateert van 1877. „Kleinere scheuren waren al bekend in de toren, echter waren deze niet van zodanige aard dat er per direct actie op moest worden genomen. De conclusie is dat er op dit moment niet ingestaan kan worden voor de constructieve veiligheid van de toren”, schrijft demissionair minister Barbara Visser.

Ze heeft besloten dat weg en weilanden in een straal van 70 meter per direct worden afgesloten. „Er zullen verdere onderzoeken plaatsvinden om te berekenen wat de scheuren betekenen voor de constructie. Ook wordt onderzocht welke opties er zijn om de toren te stutten.” De vuurtoren is niet bemenst en al afgesloten voor publiek. „Op dit moment werken de systemen die zich bevinden in de vuurtoren (zoals het walradarsysteem voor de scheepvaart). Wel worden fall-back-opties uitgewerkt voor het geval er storingen optreden.”

Rijkswaterstaat beheert meerdere oude vuurtorens. „Deze zullen extra onderzocht worden om te bezien of dit probleem bij meerdere vuurtorens speelt”, aldus de minister.