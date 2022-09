Dode bij huiszoeking met speciale eenheden in Antwerpen

De huiszoeking in de Molenlei, een zijstraat van de Bredabaan in Merksem, werd uitgevoerd door speciale eenheden van de Belgische politie. Enkele buurtbewoners getuigen dat ze rond 5.15 uur een luide knal en de kreet ’Ta gueule!’(’Hou je mond!’, red.) hoorden. „Daarbij heeft een schietpartij plaatsgevonden tussen de politie en de bewoner van het pand waar een huiszoeking werd uitgevoerd”, aldus een parketwoordvoerder. „Die bewoner is daarbij om het leven gekomen.” De man zou lid zijn geweest van een schietclub.

De verdachten, uit „een milieu waarvan vermoed wordt dat het aanleunt tegen extreemrechts”, zouden bezig zijn geweest met het voorbereiden van een terroristische aanslag, al zouden die plannen volgens de zegsman „niet dreigend” geweest zijn.

Media bij de woning in Merksem, Antwerpen. Ⓒ ANP / AFP

De politie-operatie was naar verluidt gericht op een groep die verdacht wordt van rechts-extremisme en illegaal wapenbezit. In dat kader vonden woensdagochtend een tiental huiszoekingen plaats: naast Merksem verder ook in Zandvliet, Antwerpen, Deurne, Berchem, Kasterlee en Gent. De politie zou daarbij op zoek zijn geweest naar (zelfgemaakte) wapens. Er zou „een groot aantal wapens” in beslag genomen zijn, waarvan er sommige niet geregistreerd waren. „Die wapens zullen de komende dagen verder worden onderzocht en geïnventariseerd”, aldus het parket.

Het parket wil verder geen details kwijt over de omstandigheden van het schietincident in Antwerpen. De politie heeft de wijde omgeving afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. De onderzoeksrechter en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse. Ook het Comité P – dat toezicht houdt op de politiediensten – is aanwezig, en onderzoekt de exacte omstandigheden.

Het onderzoek heeft naar verluidt geen link met de aanslagdreiging op minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), waarvoor enkele Nederlanders werden gearresteerd afgelopen weekend.