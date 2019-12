Drugs in pindakaas met post mee: 2 ton winst

MDMA. Foto ter illustratie. Ⓒ AFP

UTRECHT - Twee 25-jarige mannen die drugs in potten pindakaas en wenskaarten verstopten en per reguliere post de hele wereld rondstuurden, hebben daarmee volgens het Openbaar Ministerie bijna twee ton aan illegale winst behaald. Het OM wil dat geld van hen afpakken en diende daartoe dinsdag een vordering in bij de rechtbank in Utrecht van 194.000 euro.