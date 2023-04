Premium Het beste van De Telegraaf

Tuincentrum favoriet op tweede paasdag: ’Druk? Dit is juist heel gezellig, zo met elkaar’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Marco en Eveline uit Brabant waren in Haarlem en besloten even langs Amsterdam te rijden voor het tuincentrum. Marco: „Laten we het erop houden dat Eveline heel erg dol op de tuin is.” Ⓒ Michel van Bergen

AMSTERDAM - De paden op, de lanen in. Tweede paasdag is van oudsher de dag om eropuit te trekken. Dat gebeurde massaal. Hoewel het tuincentrum meer in trek was dan de woonboulevard. „Nee hoor, ik vind het helemaal geen kuddevolk dat naar een tuincentrum gaat”, is Wil uit Weesp stellig. „Dit is juist heel erg gezellig, zo met elkaar.”