Arrestaties bij grote actie tegen diersmokkel

De Afrikaanse olifant met zijn grote ivoren slagtanden is een geliefde prooi voor stropers en handelaren. Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Bij een wereldwijde actie tegen diersmokkelaars hebben Interpol en de douane-organisatie WCO duizenden beschermde dieren of overblijfselen in beslag genomen. Bij de actie in 109 landen zijn ongeveer 600 verdachten in beeld gekomen.