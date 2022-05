Man (62) valt uit reuzenrad tijdens reparatie en overlijdt

Dit meldt het pretpark in een verklaring op Facebook. De medewerker, genaamd Robert Sanger, was aan het werk in het reuzenrad en gebruikte daarbij de lift die in de attractie zit. Sanger viel vervolgens door een nog onbekende oorzaak uit de lift.

Lokale autoriteiten melden aan New York Post dat hij met spoed werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. De politie doet momenteel onderzoek naar het fatale ongeval.