Oud-adviseur van Trump Steve Bannon aangeklaagd wegens fraude

De inhoud van de aanklacht is nog niet bekend, maar volgens onder meer The New York Times, The Washington Post en CNN gaat het om dezelfde zaak als waarvoor Bannon in 2020 al aangeklaagd werd. Hij zou samen met drie anderen miljoenen dollars hebben verduisterd die door Trump-supporters waren gedoneerd om een muur te bouwen tussen de VS en Mexico, een belofte uit de verkiezingscampagne van Donald Trump. De wervingscampagne van destijds heette We Build the Wall.

De 68-jarige Bannon werd in augustus 2020 zelfs opgepakt vanwege de financiële fraude rondom de campagne. Veroordeeld werd hij echter niet, want Trump verleende hem een dag voor het verstrijken van zijn ambtstermijn in het Witte Huis gratie. Destijds betrof het een federale zaak. Ditmaal wordt de 68-jarige Bannon aangeklaagd door het Openbaar Ministerie van de staat New York.