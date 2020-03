Broekers-Knol: ’Einde dwangsom aan asielzoeker’

De VVD-bewindsvrouw moest tijdens het wekelijkse vragenuur alle zeilen bijzetten omdat ze de hoogte van de dwangsommen compleet verkeerd bleek te hebben ingeschat. In november was de verwachting nog dat er dit jaar 17 miljoen euro zou moeten worden betaald aan asielzoekers die klagen over te trage procedures, nu loopt dat bedrag naar schatting op tot 70 miljoen euro. „Het is verschrikkelijk”, zei Broekers-Knol daarover.

Iedere week gaat er een miljoen euro naar asielzoekers bij wie de procedures te lang duren. Broekers-Knol onderzoekt of de wet kan worden aangepast om te voorkomen dat klagende asielzoekers nog meer miljoenen vangen, al waarschuwt de staatssecretaris dat dat niet morgen geregeld is. „Bovendien vind ik dat we ons in principe aan de termijnen moeten houden. Maar gezien de problematiek wil ik kijken wat de mogelijkheden zijn.”

Broekers-Knol kreeg kritiek vanuit de Tweede Kamer. Kritische Kamerleden van links tot rechts vinden het opmerkelijk dat de bewindsvrouw in november de problemen veel minder groot inschatte dan nu. Het steekt ze bovendien dat de Kamer daarover pas werd geïnformeerd nadat het NRC daarover publiceerde. Broekers-Knol zei het bedrag van 70 miljoen euro ’terloops’ te hebben opgevangen op haar departement, wat bij Denk-Kamerlid Azarkan de indruk wekte dat ze een toeschouwer is op haar eigen ministerie.

De roep om het onmiddellijk dichtdraaien van de geldkraan wordt steeds luider. VVD, PVV, CDA en SGP kwamen wederom met een pleidooi om klagende asielzoekers geen euro meer te geven. „Kan het dwangsommencircus per direct stoppen?” vroeg CDA-Kamerlid Van Toorenburg. Ook de SGP is klaar met het recordbedrag dat dreigt te worden overgemaakt. „We zijn de gekke Henkie van Europa”, klaagt SGP-Kamerlid Bisschop.

Voorlopig worden de dwangsommen nog uitbetaald en wordt er gezocht naar andere oplossingen. Een zogenoemde ’taskforce’ moet soelaas bieden bij de IND waar veel te hard is bezuinigd waardoor de problemen zijn ontstaan. Bovendien krijgt de dienst een extra directeur om problemen het hoofd te bieden. Garanties durft Broekers-Knol niet te geven. Sterker nog: ze sluit niet uit dat het geschatte bedrag van 70 miljoen aan dwangsommen hoger uitvalt. „Dat zou kunnen.”