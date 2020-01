EU: stop op illegalen

Dat zegt verantwoordelijk eurocommissaris Schinas in een interview met deze krant. De quota zorgden ervoor dat Europese asielplannen jarenlang maar niet van de grond kwamen.

Toch moeten alle EU-landen hun bijdrage leveren aan een alomvattend, solidair migratiebeleid, zegt Schinas. Dat hoeft echter niet in de vorm van opvang van vluchtelingen te zijn; het kan met financiële bijdragen of met het leveren van gespecialiseerd personeel. Wat de plannen voor Nederland betekenen, is nog niet duidelijk.

De EU gaat zich bovendien bemoeien met terugkeer, een van de punten waarop effectief migratiebeleid nu stokt. „Iedereen die niet de bescherming van de EU verdient, zal terug moeten. En deze keer doen we het ook”, zegt Schinas, die vandaag met premier Rutte overlegt over het Europese migratiepact, dat de Europese Commissie in maart hoopt te presenteren.

