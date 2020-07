Boerin met 2-jarige dochter: ’Ze pakken iedereen op. Shit!’

De boeren hadden in alle vroegte gedemonstreerd bij afvalverwerker Attero in Wijster. Daarna trokken ze zich terug op de boerderij van Grummel-Fikkerts ouders. ’s Ochtends lijkt alles oké - ook met de politie. „We zien alle trekkers het erf op rijden. Ze stoppen ermee, maar kunnen niet naar huis. Dus verzamelen ze hier”, beschrijft Grummel-Fikkert op Facebook.

„Ik begrijp dat de politie zegt dat ze niets zullen doen. Fijn, het standpunt is gemaakt en iedereen kan zo naar huis.” Zelf was ze niet bij het protest. Ze wil gaan werken. Oma past op dochterlief.

Angst en stress

Plots verandert alles. „Uit het niets zijn er overal busjes van de ME en de speciale eenheid van de politie. De hele straat staat vol. En nu dan? Ik besluit mijn dochter op te pakken en met mijn zus en haar zoontje naar boven te gaan. Daar horen we ze zeggen dat iedereen op het erf wordt opgepakt. Iedereen... shit. We hebben er niks mee te maken, maar wat als? Onze kinderen? We wonen hier? Angst en stress schiet door ons lichaam. We zien iedereen opgepakt worden. Mannen met een masker lopen overal. We zijn stil.”

Grummel-Fikkert verstopt zich op de bovenverdieping. De kinderen krijgen weinig mee. „Ze verven, schminken en kijken filmpjes, en zien het als een uitje op de slaapkamer”, beschrijft ze. „Wij houden ondertussen de camera’s in de gaten, want stel: ze komen boven. Je weet niet wat je kan verwachten, of ze onderscheid maken in de mensen die er wonen, in jonge kinderen?” Uiteindelijk zouden ook minderjarigen worden meegenomen, maar niet die van haar.

Tekst loopt verder onder Facebookbericht.

Het Facebookbericht van Grummel-Fikkert heeft behoorlijk wat losgemaakt in de omgeving. Het verhaal wordt ruim zeshonderd keer gedeeld. Het Dagblad van het Noorden besloot om poolshoogte te gaan nemen bij de jonge moeder, die nog één keer haar verhaal vertelt.

Ze begrijpt dat de actie bij Attero illegaal was. Maar de represailles van de politie vindt ze niet proportioneel. „Veel mensen hadden een boete verwacht, maar je denkt er niet aan dat een hele bult ME of speciale eenheid hier komt en iedereen meeneemt.”

Tekst loopt verder onder Facebookbericht.

„Boeren moeten hun stem blijven laten horen. Anders ben ik bang dat er geen enkele boer meer overblijft in Nederland”, zegt Grummel-Fikkert. „Al in 1999 hebben mijn ouders actiegevoerd voor de graanprijzen. In alle jaren erna is het niet beter geworden. Steeds meer dingen moeten worden aangepast, dat kost geld, en brengt stress; voldoe ik er wel aan? Ik denk dat het veel boeren nekt.”

Politie: zeven minderjarigen opgepakt

Volgens Grummel-Fikkert werd ook haar moeder meegenomen. Zij was ’net wakker geworden’ en had niet deelgenomen aan het protest, benadrukt ze. „Dat ook zij werd opgepakt, maakte het enkel angstiger.”

Uiteindelijk werden 63 actievoerders aangehouden, onder wie zeven minderjarigen, bevestigt een woordvoerder van de politie aan De Telegraaf. De arrestaties werden verricht omdat demonstraties met trekkers op dat moment verboden waren. Bovendien ontstond door de blokkade ’een rij van vrachtwagens, die hun lading niet bij het bedrijf konden afleveren.’ „De actievoerders werden aangehouden op het terrein van het agrarisch bedrijf of in de omgeving, waar zij na hun actie heen reden. Zij werden overgebracht naar het politiebureau Balkengracht in Assen voor nader onderzoek”, meldde de politie in een persbericht.

Bekijk ook: Tientallen arrestaties bij protest boeren in Wijster

’s Avonds kwamen alle boeren één voor één vrij. Daarna volgde een groot, spontaan feest op de boerderij van de vader van Grummel-Fikkert, die nu voor ’party-boer’ doorgaat. De volwassenen hebben een boete van 390 euro gekregen, de minderjarigen zijn doorverwezen naar Halt. Ook de ouders van Grummel-Fikkert kwamen na zes uur vrij. „Heerlijk om je dochter weer blij naar oma te zien rennen.”

Beelden van de spontante barbecue, gehouden op het erf van de vader van Ilse Grummel-Fikkert, toen alle arrestanten weer vrijkwamen. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Een flink aantal boeren heeft al laten weten de boete niet te accepteren, en te wachten op het oordeel van de kantonrechter.