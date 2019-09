Van Nieuwenhuizen behoedzaam over Lelystad

Volgens een conceptbesluit dat de NOS in handen heeft, zouden de EU-lidstaten akkoord zijn met het opengaan van de vernieuwde luchthaven.

Van Nieuwenhuizen voegde eraan toe dat er dan ook nog een oplossing gevonden moet worden voor de „stikstofproblematiek.” Het kabinet werkt daar hard aan, zei ze.

VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal is een stuk minder terughoudend dan haar partijgenoot in Den Haag. „Ziet ernaar uit dat in Europa een belangrijke stap is genomen voor Lelystad en de regio. Goed voor Nederland, Schiphol en onze luchtvaartsector!”, twittert zij. Nagtegaal zit onder meer in de commissie vervoer en toerisme van het parlement.

De Europese Commissie heeft alleen maar gekeken of de regels voor de interne markt juist zijn gevolgd, nuanceert haar collega Bas Eickhout (GroenLinks). „Via een schriftelijke procedure hebben andere lidstaten geen bezwaar gemaakt tegen die beoordeling. Politiek (!) besluit blijft voor Den Haag”, aldus Eickhout.

Linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet uitbreiding van het vliegveld tegengaat. „Het is ondenkbaar om in deze tijd waarin we klimaatverandering moeten bestrijden Schiphol te laten groeien en Lelystad Airport uit te breiden”, zegt SP-Kamerlid Cem Lacin. Zijn GroenLinks-collega Suzanne Kröger zegt dat de „deal met Brussel de deur openzet voor nieuwe prijsvechters. Onbegrijpelijk dat dit kabinet de rust van zoveel mensen, natuur en klimaat wil opofferen voor nog meer goedkope vluchten”, aldus het Kamerlid.