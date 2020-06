Woordvoerder Halsema: mogelijk waren er 10.000 mensen op de Dam

Een goed ingevoerde bron van De Telegraaf weet dat de gemeentelijke afdeling die over crowdmanagement gaat van tevoren niet op de hoogte was gebracht van het protest, waardoor zij overvallen werden en geen maatregelen konden nemen.

In de meldkamer van de ’verkeerscentrale’ van de gemeentelijke afdeling verkeerstactiek, waar tientallen schermen hangen en verkeersstromen in Amsterdam in kaart worden gebracht en bij drukke evenementen maatregelen worden genomen, was men dan ook overvallen. „Op het drukste moment van de demonstratie waren er tussen en 10.000 en 12.000 aanwezigen. Deze informatie is ook met het team van burgemeester Halsema gedeeld”, laat de bron weten.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema zegt woensdagavond dat het werkelijke aantal demonstranten nog wordt onderzocht. Mogelijk hoger blijkt te liggen dan eerder bekend werd. „We onderzoeken dit nog, maar voor nu lopen de schattingen uiteen van 5000 tot 10.000 mensen.”