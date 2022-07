Premium Het beste van De Telegraaf

Europa zucht onder hitte: 47 graden in Portugal, bosbranden bij campings en code rood in Groot-Brittannië

Door onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ REUTERS

Europa zucht momenteel onder extreme zomerhitte: met 47 (!) graden in Portugal, records die gaan sneuvelen in Spanje en bosbranden in onder meer Frankrijk en Turkije die ook toeristen bedreigen. Zelfs in Groot-Brittannië is code rood afgekondigd vanwege de hoge temperaturen.